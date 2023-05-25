В Европе не будет мира, если Украина не станет членом НАТО, – премьер Латвии

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш высказал мнение о необходимости вступления Украины в Североатлантический Альянс после завершения войны. По его убеждению, такой шаг является обязательным для обеспечения мира и безопасности на континенте.

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Об этом Кариньш заявил на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. При этом он сообщил, что его страна готова оказывать помощь Украине.

Латвийский премьер подчеркнул важность предоставления Украине дальнейшей военной поддержки в том объеме, который будет необходим для того, чтобы Украина, в конечном итоге, одержала победу в своей борьбе против необоснованной агрессии, которую Россия проявляет в отношении суверенного государства.

"В конце концов, представляется вполне очевидным, что в конце войны, чтобы мир и безопасность в Европе были реальностью, Украина должна быть государством-членом НАТО", – отметил он.

Кариньш считает, что если Украина сможет выиграть войну и освободить территории от российских оккупантов, но при этом не станет членом НАТО, то перевооружение России, ее перегруппировка и возможное повторение конфликта будут лишь вопросом времени.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действенные гарантии безопасности нужны Украине еще до вступления в НАТО.

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что до вступления Украины в НАТО еще далеко.

– Министр обороны Великобритании Бен Воллес также заявил, что о членстве Украины в НАТО пока речь не идет. Этот вопрос будет решен уже после завершения войны.

––Вместе с тем во время визита в Киев 21 апреля генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заверил, что все страны НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Также он пообещал поддержку Киеву на пути вступления в этот оборонный союз.

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