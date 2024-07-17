В Европарламенте одобрили резолюцию в поддержку Украины, в которой осудили 'миротворческое турне' Орбана

Депутаты Европейского парламента 17 июля приняли резолюцию в поддержку Украины и призвали помогать нашему государству до победы над Россией. В документе они также осудили несогласованные внешнеполитические действия венгерского премьер-министра Виктора Орбана и подчеркнули: удар РФ по детской больнице Охматдет сразу после поездки последнего в Москву подтверждает, что говорить о мире с Владимиром Путиным на данный момент бесперспективно.

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Резолюцию поддержали 495 евродепутатов из 679 участвовавших в голосовании. Об этом сообщает сайт Европарламента.

Новоизбранный Европарламент в среду, 17 июля, снова подтвердил убеждение, что Европейский Союз должен оставаться вместе с Украиной и поддерживать ее до победы в войне с агрессором Россией.

В декларации, за которую проголосовали 495 депутатов из 679, участвовавших в голосовании, засвидетельствована неизменная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Также депутаты Европарламента призвали ЕС не только сохранить, но и расширить политику санкций против России и Беларуси, отслеживать и пересматривать их эффективность и влияние на экономику этих государств. Также депутаты убеждены, что необходимо решить проблему уклонения от санкций базирующимися в ЕС компаниями, третьими сторонами и третьими странами.

Особое внимание в резолюции уделено также вопросу финансовой ответственности России за разрушение и ущерб, нанесенный Украине. Депутаты приветствовали сдвиг с мертвой точки в ЕС вопроса использования доходов от замороженных российских активов для поддержки военных усилий Украины. Они также призвали создать "надежный правовой режим для конфискации ЕС российских государственных активов".

Также Европарламент приветствовал результаты последнего саммита НАТО и подтвердил свою позицию, что Украина находится на необратимом пути к членству в Североатлантическом альянсе. Следовательно, депутаты призвали ЕС и страны-члены "оказывать Украине усиленную военную поддержку настолько долго и в любой форме, насколько это необходимо"

В то же время, депутаты Европарламента призвали Европейскую комиссию предложить долгосрочную финансовую поддержку для восстановления Украины, опираясь на опыт недавно созданного механизма для Украины.

В декларации нашло отражение и отношение Европарламента к "миротворческому турне" венгерского премьера Виктора Орбана. Депутаты осудили недавний визит главы венгерского правительства в РФ. В тексте резолюции подчеркнуто: Орбан не представляет ЕС, а его поездка – это вопиющее нарушение договоров ЕС и общей внешней политики.

"Поскольку после так называемой "мирной миссии" премьер-министра Венгрии сразу последовало нападение на детскую больницу Охматдет, это также свидетельствует о "неактуальности" якобы мирных усилий Орбана, согласно резолюции", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что группа депутатов Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного турне" Орбана. Самовольные поездки последнего в Москву и Пекин подрывают согласованную внешнюю политику ЕС и нарушают важные договоры между государствами объединенной Европы. В письме к руководству ЕС депутаты отмечают: Орбан сразу после начала председательства Венгрии в Совете Евросоюза нанес "значительный ущерб" – и это необходимо остановить.