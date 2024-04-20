'В эту игру можно играть вдвоем': эксперт объяснил, как правки конгрессвумен Тейлор Грин повлияют на оказание помощи Украине

Член Республиканской партии США и ярая трампистка Марджори Тейлор Грин, внесла ряд странных поправок в законопроект о помощи Украине, бессмысленность которых трудно не заметить. Но конгрессвумен сделала это с определенной целью, отвечающей ее антиукраинским взглядам.

Правки Тейлор Грин только затягивают процесс рассмотрения законопроекта о предоставлении военной помощи Украине. Об этом сказал эксперт по Международной безопасности Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в интервью для OBOZ.UA.

В своих правках Тейлор Грин, в частности, повторила некоторые российские нарративы. Так, например, она предлагает внести правку о том, что средства, предоставленные Киеву, не могут быть использованы, пока Украина не закроет все биолаборатории и предоставит исчерпывающие данные о таких лабораториях правительства США.

Также Грин требует, чтобы любой член Палаты представителей, проголосующий за оказание Украине помощи, вступил в Вооруженные силы Украины. Еще одна поправка конгрессвумен требует у правительства Украины провести "свободные и справедливые выборы", в противном случае Украина не получит финансирование.

"Ну, если ответить на это таким иррациональным и шутливым способом, то можно сказать, что Марджори Тейлор Грин покусали комары из украинских биолабораторий, очевидно, и после этого она это все написала", – иронизирует Тарас Жовтенко.

Вместе с тем он пояснил, что то, что делает Тейлор Грин, "называется затягиванием процесса".

"То есть понятно, что даже самые неадекватные правки, сформулированные и поданные действующим членам Конгресса, должны серьезно обсуждаться, дебатироваться. И, наконец, на это нужно тратить определенное время", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что Марджори Тейлор Грин, кроме того, что она технологически таким образом пытается затянуть рассмотрение этого столь необходимого Украине законопроекта, на самом деле "является очень концентрированным образом типичной трампистки".

"Но на самом деле там есть продолжение этой истории. Демократы решили потролить Марджори Тейлор Грин, они закомпоновали от себя тоже две поправки. Первая поправка касается того, что Марджери Тейлор Грин и ее сторонники должны объявить себя друзьями Путина в Конгрессе. А вторая это то, что на кабинете Марджери Тейлор Грин нужно обязательно повесить табличку "Кабинет Невилла Чемберлена", - рассказал Тарас Жовтенко.

По словам эксперта, демократы таким образом показывают, что "в эту игру можно играть вдвоем".

"На самом деле они таким образом пытаются продемонстрировать всю абсурдность тех правок и логики, которая стоит за этими правками, которые носит Марджери Тейлор Грин, для того чтобы показать в конце концов и всему составу Конгресса, и, в принципе, американским гражданам, что на самом деле то, что делают трамписты, это банальное затягивание времени, злоупотребление своим положением в Конгрессе, и, соответственно, использование абсолютной ерунды, как оправдание своей политической позиции, и, соответственно, заигрывание с этим очень недалеким электоратом", – пояснил Жовтенко.

Как сообщал OBOZ.UA, Марджори Тейлор Грин является одним из самых активных политиков в США, прилагающих усилия для блокирования американской помощи Украине. В течение своей политической карьеры она приобрела популярность из-за своих антисемитских, расистских и ультраправых взглядов, а также пропаганды теорий заговора и экстремистских взглядов, включая прокремлевские взгляды на войну России против Украины.

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