Каждый проголосующий должен вступить в ряды ВСУ: трампистка подала странные правки к проекту поддержки Украины. Кто она такая и как восхваляла РФ

Марджори Тейлор Грин, член Республиканской партии США и овраг трампистка, внесла ряд поправок в законопроект касательно поддержки Украины. Они удивительны, и вряд ли получат поддержку Палаты представителей, которая как ожидается рассмотрит документ уже на этой неделе.

В общем, Грин повторила некоторые российские нарративы и отметилась антиукраинскими взглядами. OBOZ.UA рассказывает о ее правках и что известно о ней самой.

"Биолаборатории", христиане и вступление в ВСУ

Одна из поправок, поданных Грином, требует, чтобы любой член Палаты представителей, проголосовавший за законопроект о помощи Украине, был обязан вступить в Вооруженные силы Украины.

"Я имею в виду, если вы хотите финансировать войну, почему бы вам не воевать в ней", – прокомментировала Грин в соцсети Х, ранее известной как Twitter.

Другая поправка Грин касается "закрытия всех биолабораторий в Украине", о которых так любят говорить в России, и предоставления всех данных о таких "исследованиях" правительства США, в противном случае Украина не получит финансирование.

Еще одна правка требует отчета, который подтвердил бы, что христианские церкви в Украине могут работать без вмешательства правительства, и что никакие средства не могут быть использованы или потрачены до тех пор, "пока правительство Украины не проведет свободные и справедливые выборы".

Кроме того, Грин также внесла поправку в пакет финансирования Израиля, призывая использовать средства для "развития космической лазерной технологии" на границе США с Мексикой.

Кто же такая Марджори Тейлор Грин?

Принадлежащая к Республиканской партии Марджори Тейлор Грин впервые была избрана в Палату представителей от Джорджии в 2020 году и переизбралась осенью 2022-го.

Происходит она из небольшого городка Милледжвиль, находящегося в центральной части штата. Кроме среднего образования, у нее есть диплом бакалавра по бизнес-администрированию Университета Джорджии.

С 2002 года вместе со своим мужем она владеет строительной компанией Taylor Commercial, штаб-квартира которой расположена в Альфаретти, Джорджия. Марджори Тейлор Грин воспитывает троих детей.

Марджори Тейлор Грин считает себя христианской националисткой. Она также утверждает, что является "гордой американкой, на 100% поддерживающей право на жизнь, на оружие и Дональда Трампа".

В течение своей карьеры она приобрела популярность из-за своих антисемитских, расистских и ультраправых взглядов, а также пропаганду теорий заговора и экстремистских взглядов, включая прокремлевские взгляды на войну России против Украины.

Еще до выборов в Конгресс США она публично выражала желание убить политиков Демократической партии, таких как Нэнси Пелоси, Хиллари Клинтон и Барак Обама. В феврале 2021 года Палата представителей США лишила ее членства во всех комитетах из-за поддержки политического насилия.

Марджори Тейлор Грин и ее антиукраинские взгляды

Следует отметить, что в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, Грин заявляла, что именно Украина виновата в том, что Россия напала на нее.

Кроме того, она пропагандировала в США российскую точку зрения, согласно которой революция достоинства в Украине, по ее словам, была государственным переворотом.

Во время митинга в Айове, организованного поклонниками Трампа в ноябре 2022 года, Грин высказала мнение, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США Украина не будет получать финансовую поддержку.

В апреле 2023 года Грин вместе с 18 другими членами республиканской партии обратилась к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором требовалось прекратить предоставление "неограниченной помощи Украине от Соединенных Штатов Америки".

С осени 2023 года именно Грин является одним из самых активных политиков в США, прилагающих усилия для блокирования американской помощи Украине.

Напомним, республиканский конгрессмен Томас Масси, выступающий против предоставления дополнительной помощи Украине, объявил во вторник о своем намерении поддержать ходатайство своей коллеги по партии Марджори Тейлор Грин об отставке спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Масси утверждает, что Джонсон должен позволить партии избрать нового лидера, после чего подать в отставку.

Как писал OBOZ.UA, США не будут помогать Украине сбивать вражеские воздушные цели в небе, как это делали для Израиля. Говоря о причине такого решения, координатор Белого дома в сфере национальной безопасности Джон Кирби заявил, что "это разные конфликты".

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