В Эстонии на парламентских выборах выигрывает партия премьер-министра Каи Каллас. После объявления результатов, это будет означать, что в Таллинне останется одно из самых устойчивых проукраинских правительств в Европе.

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Об этом сообщает издание Sky News. Предварительные результаты показали, что консервативная партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% у либеральной команды Каллас.

Партия реформ выиграла выборы в 2019 году, но осталась не у власти, поскольку три меньших партии сформировали правительство. Эта власть пошла в 2021 году, что позволило Калласу создать новую коалицию и взять на себя управление.

Стоит отметить, что Кая Каллас известна как один из самых верных европейских друзей Украины. За последний год лидер Партии реформ стал влиятельным сторонником усиления экономических санкций в отношении Москвы и наращивания военного присутствия НАТО на восточной окраине Европы.

На состоявшейся в прошлом месяце Мюнхенской конференции по безопасности она вновь призвала европейские страны дать отпор российской агрессии, в том числе ее ядерному бряцанию оружием, утверждая, что отступление только подтолкнет Москву к дальнейшей эскалации.

Вместе с бывшим британским лидером Борисом Джонсоном Каллас задала темп дипломатической и военной реакции Европы на широкомасштабное вторжение России, благодаря чему Киеву оказали больше оружия, чем его экономика.

Эксперты предполагают, что если EKRE придет к власти, ее лидер Мартин Хельме, скорее всего, продолжит поддерживать Украину, учитывая широкую общественную поддержку этой стратегии среди населения, долгое время подозрительно относящегося к Москве.

Как сообщал OBOZREVATEL, официальный Таллинн планирует удовлетворить просьбу украинской стороны о поставках для армии кассетных боеприпасов. Эти снаряды раньше были закуплены у Германии, поэтому Эстония намерена просить у Берлина разрешение на их передачу армии Украины.

Еще раньше Каллас призвала союзников и партнеров усилить военную поддержку Украины. В частности, предоставив танки и системы противовоздушной обороны.

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