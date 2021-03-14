В Эстонии заговорили о приоритетной выдаче виз для заробитчан из Украины
В Эстонии планируют начать выдавать визы в приоритетном порядке заробитчанам из Украины, которые хотят приехать в страну на сезонные сельскохозяйственные работы.
Заявление об этом 13 марта сделал министр по делам сельской жизни Эстонии Урмас Круузе. Намерение правительства связано с нехваткой работников в период подготовки полей и посадки, передает Postimees.
"Из-за специфики отрасли не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше – так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах", – сказал Круузе.
В целом в сельскохозяйственной сфере Эстонии заняты порядка 13 тысяч человек, из которых иностранных заробитчан – 1,5-2 тысяч. Большая часть работников приезжает в страну в июне, когда наступает пора сбора урожаев.
Отметим, ранее в парламенте Эстонии заявили, что к сбору урожая клубники нужно привлекать не иностранную рабочую силу, а жителей республики, потерявших работу из-за пандемии коронавируса.
Как писал OBOZREVATEL:
Около 40 тысяч украинцев потеряли работу в Польше из-за пандемии. 160 тысяч граждан покинули страну только в течение первых двух месяцев весны 2020-го.
Согласно исследованию, в Украине 63% граждан, ищущих работу, планируют работать за рубежом или рассматривают такой вариант.
В то же время в стране стремительно сокращается количество официально работающих. В январе 2020-го работали 7,47 млн граждан, а уже в декабре – 7,3 млн.