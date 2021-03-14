В Эстонии заговорили о приоритетной выдаче виз для заробитчан из Украины

В Эстонии планируют начать выдавать визы в приоритетном порядке заробитчанам из Украины, которые хотят приехать в страну на сезонные сельскохозяйственные работы.

Заявление об этом 13 марта сделал министр по делам сельской жизни Эстонии Урмас Круузе. Намерение правительства связано с нехваткой работников в период подготовки полей и посадки, передает Postimees.

"Из-за специфики отрасли не всегда реально найти сотрудников на месте, и в таких случаях компании смотрят дальше – так было уже много лет, и мы видим ту же тенденцию в соседних с нами странах", – сказал Круузе.

В целом в сельскохозяйственной сфере Эстонии заняты порядка 13 тысяч человек, из которых иностранных заробитчан – 1,5-2 тысяч. Большая часть работников приезжает в страну в июне, когда наступает пора сбора урожаев.

Отметим, ранее в парламенте Эстонии заявили, что к сбору урожая клубники нужно привлекать не иностранную рабочую силу, а жителей республики, потерявших работу из-за пандемии коронавируса.

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