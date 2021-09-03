В Евросоюзе назвали условия для сотрудничества с правительством талибов в Афганистане

В Европейском Союзе заявили, что для поддержки граждан Афганистана "обязаны сотрудничать" с новым правительством талибов, но это не означает его признание. В ЕС готовы пойти на это, если радикальная группировка "Талибан" выполнит ряд критериев, среди которых противодействие терроризму и уважение прав и свобод человека.

Об этом на брифинге 3 сентября после встречи европейских министров, касающейся ситуации в Афганистане, заявил представитель ЕС по внешнеполитическим силам Жозеп Боррель. Как передает "Укринформ", политик назвал пять требований для "более тесного привлечения ЕС с властями Афганистана":

страна не должна вновь стать базой для экспорта терроризма в другие государства; талибам необходимо уважать права человека, особенно права женщин, придерживаться принципов верховенства права и свободы СМИ; переходное правительство должно быть инклюзивным и репрезентативным, а также создано путем переговоров между политическими силами страны; талибы должны гарантировать свободный доступ к гуманитарной помощи в соответствии с международными процедурами; организация обязана придерживаться своих обязательств относительно разрешения на выезд для иностранных граждан и афганцев, находящихся под риском, а также тех, кто хотел бы покинуть страну.

Боррель отметил, что ситуация в Афганистане имеет большое значение для ЕС и для европейской безопасности.

"Мы обсудили, как мы будем вывозить из Афганистана людей, которых вы не смогли вывезти оттуда до конца августа. Министры решили, что страны-члены на индивидуальной и добровольной основе будут решать, какие персоны, оказавшихся под риском, получат от них защиту. Поэтому речь идет об эвакуации национального персонала и афганцев, находящихся под защитой этих стран-членов", – добавил он.

Видео дня

Кроме того, Совет ЕС решил создать специальную региональную политическую платформу по сотрудничеству со странами-соседями Афганистана. Этот орган будет заниматься в том числе регулированием миграционных потоков из Афганистана.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин заговорил о легализации политических сил Афганистана. Он считает, что "Талибан" нужно в ближайшем времени ввести в "семью цивилизованных народов", чтобы вести с ним диалог.