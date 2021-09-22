Талибы обратились в ООН с намерением выступить на Генассамблее и назначили посла

Представители исламистского движения "Талибан" хотят выступить на Генеральной ассамблее ООН. Соответствующее письмо они направили в Организацию Объединенных Наций.

Об этом пишет Reuters. Также талибы назначили своего посла при ООН – им стал Мохаммад Сохаил Шахин.

Министр иностранных дел движения Амир Хан Моттаки призвал генсека Организации Антониу Гутерреша разрешить принять участие в 76-й сессии Генассамблеи.

"Талибан" таким образом хочет обратиться к мировым лидерам. В письме также сказано, что постпред Афганистана Гулам Исакзай больше не представляет страну.

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Представитель генсека ООН отметил, что письмо передано мандатной комиссии, однако она вряд ли соберется до понедельника, 27 сентября. Именно в этот день завершается сессия Генассамблеи.

Учитывая это, вероятность, что представитель движения сможет выступить крайне мала.

Как сообщал OBOZREVATEL, талибы ранее запретили женщинам в мэрии Кабула выхолить на работу. Исключение сделали только для сотрудниц, которых нельзя заменить мужчинами.