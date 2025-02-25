В ЕС выступили против выселения палестинцев из сектора Газа, но за очищение анклава от ХАМАС

В Европейском Союзе обеспокоены событиями на Западном берегу реки Иордан. Что же касается ситуации в секторе Газа, то в ЕС считают, что палестинцы должны иметь возможность жить на территории анклава.

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Соответствующее заявление сделала высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом пишет The Times of Israel.

Так Каллас прокомментировала предложения президента США Дональда Трампа о переселении жителей Газы.

В то же время она подчеркнула, что сектор Газа никогда не должен снова стать убежищем для террористов. "Мы не хотим видеть там ХАМАС", – добавила политик.

Кая Каллас призвала к переходу ко второй фазе соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАСом. Также она повторила призыв к разрешению конфликта между Израилем и Палестиной по принципу двух государств.

Ранее мы писали о том, что ХАМАС якобы принял требование о передаче контроля над управлением Газой на следующем этапе соглашения о прекращении огня. Кроме того, палестинская группировка заявила о готовности освободить заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио пригрозил террористической группировке ХАМАС полным уничтожением, если она не освободит всех заложников, остающихся в плену в секторе Газа. Чиновник администрации президента США Дональда Трампа требует немедленного освобождения заложников.

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