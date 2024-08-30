В ЕС так и не смогли договориться о разрешении Украине бить их оружием по территории РФ

Главы МИД стран Европейского Союза в четверг, 29 августа, на заседании в Брюсселе обсудили возможное снятия с Украины ограничений на удары предоставленным оружием вглубь территории России. Однако так и не смогли договориться об этом.

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В результате каждая страна сама будет решать, давать ли разрешение Украине о применении своего оружия по территории РФ. Итог заседания в Брюсселе подвел высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"В конце концов, вывод состоит в том, что это – решение отдельного государства, и государства-члены хотят, чтобы это и дальше было решением отдельных государств. И каждое из них будет принимать решение, которое считает целесообразным", – добавил он.

Боррель отметил, что некоторые страны Евросоюза не предоставляют Украине дальнобойные ракеты, поэтому не могут быть вовлечены в принятие единого решения по применению таких снарядов Украиной.

"Поэтому это не решение на европейском уровне", – констатировал Боррель.

Напомним, Жозеп Боррель на фоне событий в Курской области призвал партнеров Украины снять ограничения для украинской армии на использование западного оружия. Глава дипломатии ЕС отметил, что военная операция Украины на Курщине нанесла серьезный удар по нарративу Путина.

Как сообщал OBOZ.UA:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия не разрешает Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России. Об этом он сказал перед встречей глав МИД Евросоюза в Брюсселе.

Дания разрешила Украине использовать переданное ей оружие на территории страны-агрессорки России. Несмотря на операцию украинских войск в Курской области, поддержка Копенгагеном Киева остается абсолютно неизменной.

В Минобороны Испании считают, что Украина должна сама определять, как и когда использовать предоставленную ей Мадридом военную технику. Испания же продолжит поддерживать Киев важным оборонным оборудованием.

В минобороны ФРГ заявили, что немецкое оружие, которое получили Силы обороны Украины, становится украинским. Она может быть использована так, как Киев считает нужным. В то же время дальнобойные ракеты – это другой политический вопрос. Об этом заявил спикер министерства обороны ФРГ Арно Коллац.

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