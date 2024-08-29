'Мы не воюем с Россией': Италия запретила Украине использовать предоставленное ею оружие для ударов по РФ

Италия не разрешает Украине использовать предоставленное ей оружие для ударов по территории России. Позиция Рима по этому вопросу не изменилась.

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Об этом заявил вице-премьер-министр, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, в среду, 29 августа, в Брюсселе перед встречей глав МИД Евросоюза. Его цитирует итальянское издание Corriere della Sera.

Таяни отметил, что "каждая страна решает лично, разрешать ли Украине атаковать Россию переданным оружием".

В то же время, вице-премьер-министр подчеркнул, что Италия не предоставляет Украине оружие, которым она сможет бить по России, а поставляет преимущественно оборонное вооружение.

"Мы отправили в основном оборонное вооружение, сейчас мы собираемся отправить новую батарею Samp-T, которая является оборонной и не может использоваться на территории России. Мы повторяем, что мы не воюем с Россией, НАТО не воюет с Россией", – сказал Антонио Таяни. .

Также Таяни прокомментировал заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке войск НАТО в Украину. Он заявил. что Италия против этого.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправления войск, которые бы воевали с россиянами", - подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZ.UA:

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