В ЕС работают над планом долгосрочной помощи Украине: что он будет включать

Европейский Союз работает над планом долгосрочной военной помощи Украине, которая дает отпор российской агрессии. Он будет включать в частности как продолжение поддержки оружием, так и обучение наших военных.

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Об этом пишет Politico, ссылаясь на проект плана, разработанный Европейской службой внешних дел. В нем ЕС предлагается взять на себя полный перечень "обязательств по безопасности перед Украиной" на годы вперед.

Речь идет о таких составляющих помощи Украине:

– обеспечение постоянного поступления оружия в Украину;

– непрерывные военные учения и тренировки;

– обмен разведывательными данными;

– помощь в объединении оборонных компаний Украины и ЕС.

В проекте плана отмечается, что "членство Украины в ЕС само по себе будет обязательством в сфере безопасности". Но для того, чтобы помочь Украине стать членом этого объединения, Евросоюз должен обеспечить "долгосрочную и предсказуемую финансовую поддержку", чтобы наше государство могло восстановиться.

"Рекомендации в большинстве своем являются итогом усилий ЕС, которые уже осуществляются для поддержки Украины. Но вместе взятые они отличаются своей широтой и предполагаемой долгосрочностью, по сути, очерчивая миллиарды потенциальной поддержки в ближайшие годы – политически чувствительная тема, учитывая, что экономика переживает напряжение, а некоторые страны не желают давать ЕС больше денег", – отмечает Politico.

Один из европейских дипломатов сказал, что чем больше в ЕС будут говорить о долгосрочных обязательствах перед Украиной, тем более понятное сообщение они смогут направить Владимиру Путину. Готовность ЕС к долгосрочной поддержке Киева даст ему понять, что он не может рассчитывать на усталость Европы из-за выборов или какой-либо другой причины.

Как сообщал OBOZREVATEL, почти две трети граждан ЕС выражают свою поддержку насчет военной помощи Киеву. Так, в среднем 64% жителей Европейского Союза согласны с поставкой военной техники Украине союзом.

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