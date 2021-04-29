В США потребовали наказать Россию за блокирование Керченского пролива

Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что перекрытие Россией трех районов вдоль побережья Крымского полуострова якобы для учений российского Военно-морского флота не должно пройти для Москвы безнаказанно.

Как сообщило издание “Голос Америки”, дипломат видит в этих действиях России реальную военную угрозу для Украины со стороны моря, а значит, мир должен объединиться, чтобы вынудить Кремль заплатить за эту дерзость.

"Военная эскалация в Черном и Азовском морях напрямую нарушает Конвенцию ООН по морскому праву, поэтому ответной мерой может послужить закрытие портов Европы и США для российских судов”, – обозначил Хербс.

Он добавил, что Соединенные Штаты, страны Евросоюза, а также Великобритания и Канада должны действовать сообща, чтобы для России это был сигнал: несмотря на снятие военного напряжения на линии разграничения с Украиной, ее партнеры готовы отреагировать на любой прессинг России со стороны моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Генштаб РФ объявил о проведении военных учений вдоль Крымского побережья, закрыв стратегически значимый Керченский пролив на целых шесть месяцев. Известно, что традиционные военные учения большинства стран, включая саму Россию, проводятся две-три недели.

В свою очередь, замглавы МИД РФ пообещал, что никаких затруднений для иностранного торгового судоходства блокировка пролива не сулит, однако напряжения в международном сообществе обещания российского чиновника не сняли.