В ЕС приостановили безвиз для дипломатов и чиновников из Грузии: что это значит

27 января Совет ЕС приостановил действие отдельных положений соглашения об упрощении визового режима с Грузией. Решение касается представителей дипкорпуса и должностных лиц.

Видео дня

Об этом сообщил сайт Совета ЕС. Совет приостанавливает безвизовый режим для грузинских дипломатов и официальных лиц.

"Фундаментальные права и демократические ценности – это основные принципы интеграции в ЕС. Должностные лица, представляющие страну, нарушающую эти ценности, не должны пользоваться преимуществами более легкого доступа к ЕС", – заявил Томаш Семоняк, министр внутренних дел и администрации Польши.

Теперь для путешествий в страны-члены ЕС грузинские дипломаты и должностные лица будут вынуждены подавать заявки на получение виз. Они больше не смогут пользоваться сокращенными сроками рассмотрения заявок, низшим визовым собранием и возможностью подавать меньше подтверждающих документов.

Причины решения

Это решение стало ответом на антизападный разворот Грузии, курс на который грузинские власти обострили в прошлом году. В Совете ЕС напомнили принятие Грузией закона "О прозрачности влияния из-за границы" и законодательного пакета о "Семейных ценностях и защите детей" в прошлом году. ЕС считает, что эти законодательные инициативы подрывают фундаментальные права граждан Грузии.

Эта инициатива также является ответом на жестокие репрессии со стороны грузинских властей против мирных протестующих, политиков и независимых СМИ. Репрессии начались после того, как правительство Грузии отказалось поднимать вопрос переговоров о вступлении в ЕС.

"Действия Грузии нарушают основные принципы, на которых базируется соглашение об упрощении визового режима и противоречат интересам ЕС и его государств-членов", – говорится на сайте ЕС.

Кого касается решения

Приостановление сделки коснется следующих категорий граждан:

– членов официальных делегаций Грузии, участвующих в официальных встречах и других мероприятиях, проводимых на территории стран ЕС межправительственными организациями;

– членов национального и региональных правительств и парламентов Грузии, а также Конституционного и Верховного судов страны;

– владельцев дипломатических паспортов.

Граждане Грузии, имеющие обычные паспорта, продолжат пользоваться безвизовым режимом для краткосрочных поездок в ЕС.

Учитывая это, приостановка безвиза для дипломатов и чиновников Грузии будет скорее символической, поскольку грузинские чиновники имеют, кроме дипломатических, и обычные паспорта. А за ними безвиз будет действовать и дальше.

Как сообщал OBOZ.UA, в Грузии объявили забастовку из-за того, что власти страны отказались от переговоров о вступлении в Евросоюз до конца 2028 года. К акции "Грузия бастует!" присоединилась президент Саломе Зурабишвили.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!