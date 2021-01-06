В ЕС одобрили вакцину Moderna против COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) утвердило к применению в Евросоюзе вакцину от коронавируса (COVID-19) производства компании Moderna.

Об этом говорится в соответствующем заявлении регулятора от 6 января. В случае окончательного утверждения Комиссией Евросоюза, она станет второй вакциной, разрешенной для использования в ЕС. Препарат будут вводить людям от 18 лет.

"Комитет EMA по лекарственным средствам для человека тщательно оценил данные о качестве, безопасности и эффективности вакцины и на основе консенсуса рекомендовал Европейской комиссии предоставить официальное разрешение на продажу. Это обеспечит гражданам ЕС уверенность в том, что вакцина соответствует стандартам ЕС и введет в действие меры безопасности, контроль и обязательства для поддержки кампаний вакцинации в масштабах ЕС", – говорится в сообщении.

Отметим, что вакцина BioNTech-Pfizer в настоящее время является единственной разрешенной вакциной от коронавируса в Евросоюзе.

"Что касается всех лекарств, мы будем внимательно следить за данными о безопасности и эффективности вакцины, чтобы обеспечить постоянную защиту населения ЕС. В своей работе мы всегда будем руководствоваться научными данными и нашей приверженностью делу защиты здоровья граждан ЕС", – сказал исполнительный директор EMA Эмер Кук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, насколько быстро может начать действовать вакцина Moderna против COVID-19.