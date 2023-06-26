В ЕС одобрили добавление 3,5 млрд евро в фонд, используемый для военной помощи Украине: подробности

Совет Европейского Союза в понедельник, 26 июня, принял решение об увеличении на 3,5 млрд евро Европейского фонда мира, через который, в том числе, выделяется военная помощь Украине.

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Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что это уже второе увеличение финансирования Европейского фонда мира с момента его создания в 2021 году.

"Сегодняшнее решение вновь обеспечит нам финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженных сил наших партнеров. Менее чем за два года фонд доказал свою эффективность. Это полностью изменило то, как мы поддерживаем наших партнеров в обороне. Это делает ЕС и его партнеров сильнее", – заявил он.

Ранее размер фонда составлял около 7,9 млрд евро, а теперь – более 12 миллиардов.

Это решение посылает "четкий политический сигнал" о неизменной приверженности ЕС военной поддержке как Украины, так и других партнеров, говорится в сообщении Совета ЕС.

По данным Bloomberg, предыдущий бюджет фонда почти весь потрачен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В мае Боррель предложил добавить 3,5 млрд в фонд мира, для чего требовалось одобрение национальных правительств ЕС. Фонд изначально был задуман для ЕС, чтобы помочь его странам покупать военную технику. Но блок решил использовать его для доставки оружия в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

– В Австралии 26 июня заявили о намерении выделить Украине новый пакет помощи на сумму 73,5 млн долларов. В него войдут 70 военных машин.