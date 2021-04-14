В ЕС не исключают введения новых санкций против России из-за Украины, – журналист

Польша выступила за введение дополнительных санкций Европейского Союза против Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку. В Twitter он отметил, что узнал это из собственных источников.

"Польша настаивает на усилении санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", – написал журналист.

По его информации, пока семь стран-членов Евросоюза поддерживают такую позицию. Но о каких государствах идет речь, Джозвяку не уточнил.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 апреля совершил чрезвычайно срочный визит в Киев, в свете угрозы миру на границах Украины. Вскоре польские издания сообщили, что в правительстве страны обеспокоены стягиванием Россией военной техники к украинским границам, и рассматривают возможности усиления санкций против РФ из-за таких агрессивных действий.

Скриншот поста Twitter Rikard Jozwiak

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