В ЕС не исключают введения новых санкций против России из-за Украины, – журналист

Марина Лисничук Мир 12:52, 14.04.2021 Обновлено: 13:05, 14.04.2021

Польша выступила за введение дополнительных санкций Европейского Союза против Российской Федерации из-за ситуации в Украине.

Об этом сообщил "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку. В Twitter он отметил, что узнал это из собственных источников.

"Польша настаивает на усилении санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", – написал журналист.

По его информации, пока семь стран-членов Евросоюза поддерживают такую позицию. Но о каких государствах идет речь, Джозвяку не уточнил.

Напомним, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 8 апреля совершил чрезвычайно срочный визит в Киев, в свете угрозы миру на границах Украины. Вскоре польские издания сообщили, что в правительстве страны обеспокоены стягиванием Россией военной техники к украинским границам, и рассматривают возможности усиления санкций против РФ из-за таких агрессивных действий.

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Twitter Rikard Jozwiak

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