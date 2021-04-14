У ЄС не відкидають введення нових санкцій проти Росії через Україну, – журналіст

Марина Ліснічук Світ 12:52, 14.04.2021 Оновлено: 13:05, 14.04.2021

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. У Twitter він зазначив, що дізнався про це з власних джерел.

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", – написав журналіст.

За його інформацією, поки сім країн-членів Євросоюзу підтримують таку позицію. Але про які держави йдеться, Джозвяку не уточнив.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау 8 квітня здійснив надзвичайно терміновий візит до Києва, з огляду на загрози миру на кордонах України. Згодом польські видання повідомили, що в уряді країни стурбовані стягуванням Росією військової техніки до українських кордонів, і розглядають можливості посилення санкцій проти РФ через такі агресивні дії.

Скриншот посту
Twitter Rikard Jozwiak

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Світ

Дивіться також

У Міноборони РФ підтвердили перекидання "Іскандерів" до українського кордону

Данілов: Україна не планує повертати Донбас силою, але свої землі не віддамо

У Києві дідусь-легенда два роки живе в машині й канючить у водіїв гроші. Відео

Це наша армія і наша країна: не будемо байдужими!

Сина Жириновського душив і побив син ексглави Північної Осетії. Відео