У ЄС не відкидають введення нових санкцій проти Росії через Україну, – журналіст
Польща виступила за запровадження додаткових санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.
Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. У Twitter він зазначив, що дізнався про це з власних джерел.
"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", – написав журналіст.
За його інформацією, поки сім країн-членів Євросоюзу підтримують таку позицію. Але про які держави йдеться, Джозвяку не уточнив.
Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау 8 квітня здійснив надзвичайно терміновий візит до Києва, з огляду на загрози миру на кордонах України. Згодом польські видання повідомили, що в уряді країни стурбовані стягуванням Росією військової техніки до українських кордонів, і розглядають можливості посилення санкцій проти РФ через такі агресивні дії.
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