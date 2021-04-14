У ЄС не відкидають введення нових санкцій проти Росії через Україну, – журналіст

Польща виступила за запровадження додаткових санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації через ситуацію в Україні.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку. У Twitter він зазначив, що дізнався про це з власних джерел.

"Польща наполягає на посиленні санкцій ЄС щодо Росії за підрив територіальної цілісності України", – написав журналіст.

За його інформацією, поки сім країн-членів Євросоюзу підтримують таку позицію. Але про які держави йдеться, Джозвяку не уточнив.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау 8 квітня здійснив надзвичайно терміновий візит до Києва, з огляду на загрози миру на кордонах України. Згодом польські видання повідомили, що в уряді країни стурбовані стягуванням Росією військової техніки до українських кордонів, і розглядають можливості посилення санкцій проти РФ через такі агресивні дії.

Скриншот посту Twitter Rikard Jozwiak

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