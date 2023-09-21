В Ереване продолжаются антиправительственные демонстрации: полиция задержала 46 человек. Видео

В столице Армении Ереване продолжаются антиправительственные демонстрации. Ситуация перед зданием правительства напряженная.

Тем временем полиция задерживает граждан, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за его решения по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает армянское информагентство News.am.

Ситуация в столице накалилась. Между полицией и гражданами завязалась драка, после чего правоохранители начали задерживать протестующих. По состоянию на вечер 21 сентября, задержаны 46 граждан.

Полицейские, вооруженные щитами, выстроились в стену в несколько рядов. Они призывают протестующих не совершать противоправных действий; в противном случае они прибегнут к специальным действиям.

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Большое количество протестующих вернулись к зданию правительства после проведения демонстраций и перекрыли различные улицы в центре Еревана. На площади Республики присутствует большое количество полиции, а демонстранты скандируют "Никол-предатель", имея в виду премьер-министра Армении.

Напомним, в непризнанном Нагорном Карабахе 20 сентября был ликвидирован заместитель командующего "миротворческими" силами России по военно-политической работе Иван Ковган.

В этот же день с 13:00 стороны договорились о прекращении огня и боевых действий, что по сути оценивается рядом экспертов как капитуляция Нагорного Карабаха.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов уверен, что РФ просто сдаст Армению, поскольку часто бросает своих партнеров и не выполняет обязательства. По его словам, сегодня Россия слишком слаба, чтобы поддерживать Армению в боях в Нагорном Карабахе.

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