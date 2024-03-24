В Ереване люди с оружием ворвались в отделение полиции: раздались взрывы, есть раненые. Фото и видео

В Армении днем 24 марта вооруженные мужчины ворвались в участок полиции в районе Нор-Норк на севере Еревана. По предварительным данным, нападающие могут быть представителями организации "Боевое братство", они требуют освободить своих единомышленников, задержанных накануне по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Очевидцы рассказывают о взрыве и раненых. Подробности сообщает Shamshyan.

Армянские журналисты констатируют, что в отделении полиции на севере Еревана сложилась "напряженная и взрывоопасная ситуация". В здание ворвались несколько членов "Боевого братства", которые собралось на митинг у здания полиции.

Члены "Боевого братства" требуют освободить своих 24 единомышленников: их накануне армянские полицейские задержали по подозрению в незаконном хранении боеприпасов.

"Боевое братство" с этими задержаниями не согласилось и назвало их "незаконными".

"Во дворе здания милиции произошел взрыв, еще 2 человека с гранатами в руках требуют отпустить сочувствующих, иначе угрожают взорвать гранаты. Прибыло большое количество "красных беретов", – передает корреспондент издания с места событий.

Впоследствии появилась информация о раненых, а также о том, что один из протестующих и дальше находится в отделении, а прибывшие на место силовики пытались его обезвредить.

Также к отделению приехал глава полиции Армении генерал-майор полиции Арам Ованесян. Он начал переговоры с вооруженным мужчиной.

Около 17 часов по киевскому времени стало известно, что спецназ обезвредил последнего нападавего.

Напомним, 16 марта стало известно, что на Сардинии произошел взрыв возле мэрии. Произошло это в городе Оттана в районе Нуоро.

В результате взрыва серьезный ущерб был нанесен фасаду здания и некоторым офисам.

Полиция сообщила, что бомба была изготовлена из 3-4 килограммов взрывчатки. Правоохранители уже получили записи с камер видеонаблюдения во время инцидента, продолжается расследование "акта устрашения".