На Сардинии произошел взрыв возле мэрии: полиция расследует 'акт устрашения'. Фото

На Сардинии в пятницу вечером перед входом в мэрию Оттаны в районе Нуоро произошел мощный взрыв. Полиция расследует "акт устрашения".

Об этом сообщает ANSA. Вследствие взрыва серьезный ущерб был нанесен фасаду здания и некоторым офисам.

Полиция сообщила, что бомба была изготовлена из 3-4 килограммов взрывчатки. Правоохранители уже получили записи с камер видеонаблюдения во время инцидента.

Мэр Франко Саба получил поддержку коллег и друзей, а префект Нуоро Джанкарло Диониси созвал заседание комитета общественной безопасности на утро понедельника.

Новый губернатор Сардинии Алессандра Тодде заявила, что "это было трусливое нападение на все сообщество". Она сказала, что "насилие не может и не должны находить места в нашем обществе".

Полиция заявила, что "серьезный акт устрашения" не был связан с предстоящими выборами в 28 городах Сардинии, поскольку Оттана не входит в их число.

Следователи также исключили какую-либо связь с продолжающимися в районе Нуоро протестами против строительства электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.

Напомним, в России пожаловались на очередную атаку на нефтеперерабатывающее предприятие. На этот раз под ударом БпЛА оказалось нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области.