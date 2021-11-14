В Эквадоре произошла массовая бойня в тюрьме: 68 человек погибли, десятки ранены

В тюрьме Литорал (Penitenciaria del Litoral) южного города Гуаякиль в Эквадоре вечером 13 ноября вспыхнула массовая драка между соперничающими бандами заключенных. По меньшей мере 68 человек были убиты и более двух десятков получили ранения.

Информацию подтвердили в правительственных органах страны, передает Reuters. Это стало вторым подобным случаем после жестокого насилия в пенитенциарном учреждении в конце сентября, когда погибли более ста человек (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что тактические подразделения полиции, вошедшие в тюремные здания, обнаружили там огнестрельное оружие, взрывчатку и лезвия. Чиновники возложили ответственность за насилие на споры между бандами торговцев наркотиками из-за контроля над тюрьмами.

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По их заявлениям, к ночи дальнейшие беспорядки в пенитенциарном учреждении были под контролем. Представители правительства провели встречи с правозащитными группами и Организацией Объединенных Наций для урегулирования ситуации.

При этом десятки людей еще днем в субботу собрались возле тюрьмы, ожидая новостей от близких заключенных, о которых ничего не слышали с пятницы. Жители выразили уверенность, что президент Эквадора Гильермо Лассо должен делать больше для оказания помощи бедным.

Тюремная система страны в последние годы оказалась в центре внимания из-за переполненности и плохих санитарных и бытовых условий для заключенных.

В сентябре Лассо объявил 60-дневное чрезвычайное положение в пенитенциарной системе. А после последнего насилия в тюрьме Литорал глава страны призвал конституционный суд разрешить военным входить в тюрьмы вместо обеспечения только внешней безопасности. Суд ответил заявлением, что решение тюремного кризиса потребует не только временных чрезвычайных мер.

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