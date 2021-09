В тюрьме Эквадора во время разборок между бандами погибли более 100 человек. Фото и видео

В тюрьме Эквадора произошли столкновения между бандами. В результате происшествия погибли более 100 человек и 52 пострадали.

Об этом сообщила Национальная служба по вопросам заключенных. Тюрьма расположена в городе Гуякиль, что на западе страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Представители враждующих банд Los lobos и Los choneros устроили перестрелку.

По словам главы полиции Фабиана Бустоса, контроль над учреждением уже восстановлен.

Отметим, что это не первый случай массовых столкновений с жертвами в тюрьмах Эквадора. В связи с этим в таких учреждениях был объявлен режим чрезвычайного положения.

Так, в феврале сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях погибли 79 человек, а в июле в тюрьме "Литорал" жертвами стали 22 заключенных.

24 prisoners were killed and 42 injured on Tuesday in clashes at the Litoral #Penitentiary, a #prison located coastal city of #Guayaquil, in southwestern Ecuador.#BreakingNews #rdguk