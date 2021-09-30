В тюрьме Эквадора во время разборок между бандами погибли более 100 человек. Фото и видео
В тюрьме Эквадора произошли столкновения между бандами. В результате происшествия погибли более 100 человек и 52 пострадали.
Об этом сообщила Национальная служба по вопросам заключенных. Тюрьма расположена в городе Гуякиль, что на западе страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Представители враждующих банд Los lobos и Los choneros устроили перестрелку.
По словам главы полиции Фабиана Бустоса, контроль над учреждением уже восстановлен.
Отметим, что это не первый случай массовых столкновений с жертвами в тюрьмах Эквадора. В связи с этим в таких учреждениях был объявлен режим чрезвычайного положения.
Так, в феврале сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях погибли 79 человек, а в июле в тюрьме "Литорал" жертвами стали 22 заключенных.
A esta hora balacera en el interior de la Penitenciaría del Litoral #Guayaquil pic.twitter.com/Ksv1qG0qg7— Ecuador Comunicación (@ecuadorprensaec) September 28, 2021
pic.twitter.com/fLXsg7tAgR #BREAKING #ECUADOR— News Rdg (@news_rdg) September 29, 2021
FATAL GANG CLASHES IN A PRISON IN GUAYAQUIL!🚨
24 prisoners were killed and 42 injured on Tuesday in clashes at the Litoral #Penitentiary, a #prison located coastal city of #Guayaquil, in southwestern Ecuador.#BreakingNews #rdguk
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эквадоре разбился самолет. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.