В тюрьме Эквадора во время разборок между бандами погибли более 100 человек. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В тюрьме Эквадора во время разборок между бандами погибли более 100 человек. Фото и видео

В тюрьме Эквадора произошли столкновения между бандами. В результате происшествия погибли более 100 человек и 52 пострадали.

Об этом сообщила Национальная служба по вопросам заключенных. Тюрьма расположена в городе Гуякиль, что на западе страны (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Тюрьма расположена в городе Гуякиль.

Представители враждующих банд Los lobos и Los choneros устроили перестрелку.

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По словам главы полиции Фабиана Бустоса, контроль над учреждением уже восстановлен.

Разборки устроили враждующие банды.

Отметим, что это не первый случай массовых столкновений с жертвами в тюрьмах Эквадора. В связи с этим в таких учреждениях был объявлен режим чрезвычайного положения.

В тюрьме Эквадора погибли более 100 человек.

Так, в феврале сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях погибли 79 человек, а в июле в тюрьме "Литорал" жертвами стали 22 заключенных.

Правоохранители уже контролируют ситуацию.
Правоохранители обеспечивают порядок на месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эквадоре разбился самолет. На борту находилось шесть человек – два члена экипажа и четыре пассажира, все они погибли.

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