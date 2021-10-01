В тюрьмах Эквадора ввели режим ЧП из-за гибели более 100 человек в массовой бойне

В пенитенциарной системе Эквадора объявили чрезвычайное положение из-за гибели в одной из тюрем накануне во время массовой бойни 116 человек. Благодаря этому в учреждениях смогут разместить полицейских и военных.

Решение принял президент Гильермо Лассо, передает АР. Соответствующий указ был издан 29 сентября.

"Преступные группировки превращают тюрьмы в территорию борьбы за власть", – сказал глава государства.

По его словам, власти будут действовать с "особой твердостью", чтобы восстановить контроль над тюрьмами и не допустить кровопролития.

Отметим, что это не первый случай массовых столкновений в тюрьмах Эквадора. Так, в феврале сразу в нескольких пенитенциарных учреждениях погибли 79 человек, а в июле в тюрьме "Литорал" жертвами стали 22 заключенных. Тогда также вводился режим ЧП

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Как сообщал OBOZREVATEL, во время перестрелки, которую устроили две враждующих банды Los lobos и Los choneros, погибли 116 человек и десятки пострадали. Также известно, что несколько жертв были обезглавлены.