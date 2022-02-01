В Эквадоре мощные ливни вызвали оползень: погибли 14 человек, десятки пострадавших

Во вторник, 1 февраля, на севере столицы Эквадора Кито вследствие проливных дождей сошел оползень. В результате ЧП по меньшей мере 14 человек погибли и еще 32 получили травмы.

Как сообщает Reuters со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям страны, пожарные спасательные бригады продолжают расчищать дома и улицы, покрытые грязью. Отмечается, что ЧП случилось в рабочих кварталах Ла Гаска и Ла Комуна, где в результате схождения груды камней и земли нарушено электроснабжение.

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Как сообщили в эквадорском Управлении по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями, оползень привел к разрушению 3 домов.

"Мы увидели огромную черную реку, которая тащила за собой все, нам пришлось карабкаться по стенам, чтобы спастись", – рассказала изданию жительница Альба Котакачи, которая эвакуировала двух своих маленьких дочерей из дома.

На видео, опубликованных в соцсетях видно, как мутная река течет по соседним улицам, увлекая за собой деревья, автомобили, мусорные контейнеры и даже столбы электропередач, а жители кричат о помощи. На других кадрах видно, как некоторых людей спасают от течения соседи.

Городские службы сообщают, что в понедельник, 31 января в Кито выпало 75 литров осадков на квадратный метр, что является самым высоким показателем почти за два десятилетия.

Как сообщил вице-президент Эквадора Альфредо Борреро на виртуальной пресс-конференции, проливной дождь превысил возможности водосборного сооружения, расположенного на склоне холма, и привел к тому, что поток воды с грязью и камнями обрушился на спортивное поле, где в тот момент находилось несколько человек.

Напомним: в воскресенье, 30 января, по соседней с Украиной Венгрии пронесся мощный ураган. В стране была объявлена "оранжевая" тревога для нескольких областей – ветер достигал скорости более 100-110 км/ч.

Сваленные ветром деревья падали на дороги, дома, хозяйственные постройки, заборы, автомобили и провода ЛЭП. В общей сложности был причинен ущерб 273 домам.

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