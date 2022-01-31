Бразилию накрыли сильные ливни и оползни, погибли 19 человек. Фото и видео

Наиболее густонаселенный штат Бразилии Сан-Паулу в воскресенье, 30 января, накрыли оползни и наводнения, вызванные сильными ливнями. Стихия унесла жизни не менее 19 человек.

В то же время более полумиллиона семей вынуждены были покинуть дома. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на информацию муниципальных властей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подтверждено, что трое членов одной семьи скончались в разрушенном оползнем доме в городе Эмбу-дас-Артеш. Четырех их родных спасли.

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Четыре смерти зафиксировали во Франсиске Морато и столько же во Франке-да-Рошах, штат Сан-Паулу. О жертвах сообщалось также в Рибейран-Прету и Жау. В Государственной пожарной службе штата отметили, что троих человек просто снесло паводком.

Для спасения жителей использовали авиацию. Власти тоже привлекли вертолеты для осмотра разрушенных стихией районов. Пострадавшим городам на восстановление должны выделить $2,8 млн помощи.

В правительстве Сан-Паулу уточнили, что в результате разлива рек более 500 тысяч семей покинули свои дома. При этом в штате были заблокированы дороги и большие автомагистрали.

Кроме этого, из-за вызванных ливнями сбоев в городах отменили запланированные кампании по вакцинации населения против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлое сильное наводнение постигло Бразилию перед Рождеством в 2021 году. Тогда погибли более 20 человек, тысячи жителей покинули дома в поисках безопасного места.