Бразилию накрыли сильные ливни и оползни, погибли 19 человек. Фото и видео

Марина Лисничук
Мир
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Бразилию накрыли сильные ливни и оползни, погибли 19 человек. Фото и видео

Наиболее густонаселенный штат Бразилии Сан-Паулу в воскресенье, 30 января, накрыли оползни и наводнения, вызванные сильными ливнями. Стихия унесла жизни не менее 19 человек.

В то же время более полумиллиона семей вынуждены были покинуть дома. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на информацию муниципальных властей (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Подтверждено, что трое членов одной семьи скончались в разрушенном оползнем доме в городе Эмбу-дас-Артеш. Четырех их родных спасли.

Города штата Сан-Паулу накрыли сильные ливни
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Четыре смерти зафиксировали во Франсиске Морато и столько же во Франке-да-Рошах, штат Сан-Паулу. О жертвах сообщалось также в Рибейран-Прету и Жау. В Государственной пожарной службе штата отметили, что троих человек просто снесло паводком.

В городах штата Сан-Паулу после ливней начались оползни

Для спасения жителей использовали авиацию. Власти тоже привлекли вертолеты для осмотра разрушенных стихией районов. Пострадавшим городам на восстановление должны выделить $2,8 млн помощи.

Более полумиллиона семей покинули свои дома
Стихия накрыла штат Сан-Паулу

В правительстве Сан-Паулу уточнили, что в результате разлива рек более 500 тысяч семей покинули свои дома. При этом в штате были заблокированы дороги и большие автомагистрали.

Кроме этого, из-за вызванных ливнями сбоев в городах отменили запланированные кампании по вакцинации населения против коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлое сильное наводнение постигло Бразилию перед Рождеством в 2021 году. Тогда погибли более 20 человек, тысячи жителей покинули дома в поисках безопасного места.

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