Японию накрыли сильные снегопады, из-за непогоды отменили 160 авиарейсов. Видео

Японию в среду, 12 января, накрыли мощные снегопады. Из-за непогоды были отменены 160 авиарейсов.

Об этом сообщает NHK. По данным на 11:00, авиакомпания Japan Airlines отменила 95 рейсов, а All Nippon Airways – 65 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Больше всего досталось северу и северо-востоку страны. Непогоду обусловили два циклона – над Японским морем и вблизи Хоккайдо. Сильные снегопады накрыли регионы Хокурику и Токай.

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Скорость ветра при этом достигала 130 км/ч

Граждан также предупредили о возможном осложнении движения на дорогах, метели могут создавать почти нулевую видимость.

Отметим, что несколько дней назад снегопады уже создавали проблемы в Японии. 6 января также было отменено множество авиарейсов, а высота снежного покрова достигала 10 см.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мощный снежный шторм накрыл США. Тогда погибли три человека, а более 500 тысяч американцев остались без электроэнергии.