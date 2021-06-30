На курорте Красного моря акула выпрыгнула из воды и откусила пятку парапланеристу. Видео момента

На курорте Красного моря в в Иордании акула выпрыгнула из воды и укусила парапланериста за ногу. В результате инцидента мужчина потерял пятку правой стопы, у него на ноге разорвано сухожилие, мышцы и сломано несколько костей.

Об этом сообщило издание The Scottish Sun. Событие произошло в Акабском заливе 28 июня. Очевидцы случайно сняли ужасный момент на видео (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

37-летний житель Иордании решил полетать на параплане с другом над морем. Однако они слишком близко опустились к воде и акуле удалось выпрыгнуть и схватить туриста за ногу. Мужчина получил серьезные телесные повреждения.

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Пострадавшего экстренно доставили в военный госпиталь Принца Хашема, который находится в портовом городе Акаба. Медики оперировали правую ногу мужчины, у которого в результате инцидента было перерезано несколько сухожилий и порвано мышцу, а также несколько сломанных костей. Кроме всего, акула откусила парапланеристу пятку.

Сейчас состояние пострадавшего оценивают как стабильное. В Управлении особой экономической зоны Акабы объявили о начале расследования инцидента, поскольку акулы обычно не встречаются на мелководье у иорданского побережья.

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