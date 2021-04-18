В Египте поезд сошел с рельс: погибли 8 человек, больше 100 ранены. Видео

В воскресенье, 18 апреля, в Египте пассажирский поезд сошел с рельсов. В катастрофе погибли 8 человек и 109 получили раны.

Как сообщает Аlarabiya, авария случилась на севере Каира, когда поезд следовал из города Эль-Мансур в столицу Египта (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Установлено, что катастрофа произошла непосредственно перед железнодорожной станцией Тух. Перевернулось шесть вагонов с пассажирами.

Доктор Халед Муджахид, помощник министра здравоохранения сообщил, что сразу после аварии прибыли 58 машин скорой помощи, которые доставили раненых в больницы.

Инженер Ашраф Раслан, начальник управления железной дороги, сообщил, что создана срочная техническая комиссия для выяснения истинных причин опрокидывания вагонов поезда маршрута №949.

Напомним, что на юге Египта днем 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В аварии погибли 19 человек, еще 185 пострадали.

Breaking: Multiple injuries reported after a train derailed in Qalyubia, Egypt. pic.twitter.com/Eq5iDvONth — PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 18, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте произошло масштабное ДТП со множеством погибших: автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим нефтепродукты.