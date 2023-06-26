В Египте обрушилась многоэтажка, где арендовали жилье отдыхающие: под завалами может быть много людей. Видео

26 июня в портовом городе Египта Александрии произошло обрушение 13-этажного здания. В летний сезон апартаменты преимущественно сдавали отдыхающим, а на первом этаже располагался торговый центр, поэтому под завалами может находиться множество людей.

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Об этом сообщило агентство DailyMail. На место срочно прибыли спасательные службы и полиция, которые проводят мероприятия по поиску пострадавших и передают их медикам (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Предварительно у нас нет информации о причинах обвала, но уже понятно, что здание было разорвано на части "вертикальным расколом", – указал губернатор Мухаммад аль-Шариф.

Поскольку дом находится вдоль скоростной трассы, создались условия для дорожно-транспортных происшествий. Автомобили врезались в завалы, большинство из них не могут самостоятельно выбраться.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля в Турции произошло очередное мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков в районе города Маталья на востоке Турции достигла 5,6. Тогда стало известно об одном погибшем и десятках пострадавших.

Затем скончалась 46-летняя женщина, которую спасли из-под завалов через 111 часов после землетрясения. Айшегюль Тюркмен 47 дней боролась за свою жизнь в реанимации.

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