В Египте из-за сильного тумана произошло масштабное ДТП: погибли 35 человек, 60 пострадали. Фото и видео

На трассе Каир – Александрия на севере Египта произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, жертвами которого стали десятки человек. Причиной трагической аварии стал густой туман.

Из-за многочисленных столкновений транспортных средств 35 человек погибли и еще 53 получили ранения. Об этом сообщает издание Press Bee (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Огромное количество автомобилей столкнулись на пустынной дороге перед въездом в село Аль-Шуджаа. Первое столкновение произошло между пассажирским автобусом и несколькими легковыми автомобилями. В результате столкновения произошла утечка масла, что привело к столкновению большого количества транспортных средств.

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На место ДТП было направлено 20 машин скорой помощи, которые доставили раненых в хирургическую больницу в Вади-ан-Натруне и Центральную больницу Нубарии. Медицинские источники сообщили, что из автомобилей были извлечены обгоревшие тела. Большинство погибших еще не удалось опознать.

Авария привела к остановке движения на трассе Каир – Александрия. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Напомним, в американском штате Луизиана из-за тумана, перемешавшегося с дымом от пожаров, на дороге столкнулись 158 легковушек и грузовиков. Большинство автомобилей выгорели дотла, по меньшей мере семь человек погибли и более 25 пострадали.

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