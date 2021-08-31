Миллионы людей остались без света, затоплены улицы и разрушены дома. Фото и видео последствий урагана Ида

Обрушившийся на побережье американских штатов Луизиана и Миссисипи ураган Ида принес огромные разрушения инфраструктуре, оставив без электричества до 2 млн жителей. Пока подтверждена смерть двух человек, но чиновники убеждены, что жертв может быть больше.

Наиболее пострадавшим оказался город Новый Орлеан. При этом ущерб всему региону настолько значительный, что только на ремонт электросети могут уйти недели, пишут Associated Press и ВВС (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По данным Национального центра США по слежению за ураганами (NHC), 29 августа порывы ветра при урагане достигали 240 км/час, Иде присвоили четвертую из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Уже к понедельнику стихия ослабла до первой: максимальная скорость устойчивого ветра достигала 120 км/час.

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Днем 30 августа ураган продвинулся вглубь суши с проливным дождем. По словам официальных лиц, он стал причиной смерти двух людей – автомобилиста, утонувшего в Новом Орлеане, и человека, сбитого падающим деревом недалеко от Батон-Руж.

"Из-за того, что многие дороги были непроходимыми, а связь в некоторых местах отключена… И учитывая уровень разрушений, у нас будет еще много подтвержденных смертельных случаев", – выразила убеждение пресс-секретарь губернатора Луизианы Кристина Стивенс.

В администрации заявили, что повреждение электросети выглядело катастрофическим. К обеду в понедельник местные, штатные и федеральные спасатели спасли не менее 671 человека из затопленных и разрушенных домов.

Отмечается, что ураган Ида обрушился на берег Нового Орлеана в 16-ю годовщину Катрины – шторма 2005 года, который прорвал дамбы города, опустошил его и стал причиной смерти 1800 человек.

На этот раз город избежал катастрофического наводнения, которого опасались городские власти, но разрушения все равно велики.

Ураган повернул и обрушил гигантскую башню, которая ведет ключевые линии электропередачи через реку Миссисипи в район Нового Орлеана, что вызвало повсеместные отключения.

Энергетическая компания сообщила, что из строя вышли более 3,2 км линий электропередачи, а также 216 подстанций.

Ураган также сорвал опоры электроснабжения, повалил деревья на линии электропередач и вызвал взрывы трансформаторов.

Во всей Луизиане 18 систем водоснабжения, обслуживающих около 255 000 клиентов, были выведены из строя, сообщает Департамент здравоохранения штата.

По данным Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, четыре больницы штата были повреждены, а 39 медицинских учреждений работали от генератора.

Официальные лица заявили, что перевезут множество пациентов в другие города. Пока более 2200 эвакуированных людей остановились в 41 убежище, и ожидается, что их количество возрастет.

Национальная гвардия Луизианы заявила, что задействовала 4900 сотрудников и 195 автомобилей, 73 спасательных катера и 34 вертолета. Местные и государственные агентства добавляли еще сотни.

Спасательные операции продолжаются. Тем временем синоптики предупредили о возможных новых наводнениях и оползнях на пути следования урагана Ида.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский штат Луизиана днем 29 августа накрыл ураган Ида. Скорость ветра достигала 155 миль в час. Шторм стал самым мощным в регионе за последние 150 лет, он буквально развернул реку Миссисипи.