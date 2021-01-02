В деньгах выживание не измеряется: богачам Британии не продали вакцину
ЗВЕРИНОЕ ЛИЦО БРИТАНСКОГО КАПИТАЛИЗМА
Очень богатые и знаменитые люди Британии предлагают до £20 000 за внеочередную вакцинацию частным образом. Им отвечают, что это невозможно. Им отвечают, что ситуация в стране чрезвычайная, частной вакцинации пока нет (возможно, будет месяцев через 5), а первыми вакцину в Британии получают самые медицински уязвимые, и в деньгах выживание не измеряется.
Вот в такой стране я живу. К добру или к худу.
Страшно представить: покупается и продается не всё...
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Источник:Facebook Карины Кокрэлл-Фере