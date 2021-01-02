Дуже багаті і знамениті люди Британії пропонують до £ 20 000 за позачергову вакцинацію приватно. Їм відповідають, що це неможливо. Їм відповідають, що ситуація в країні надзвичайна, приватної вакцинації поки немає (можливо, буде місяців через 5), а першими вакцину в Британії отримують самі медично вразливі, і в грошах виживання не вимірюються.

Ось в такій країні я живу. До добра або ні.

Страшно уявити: купується і продається не все ...

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