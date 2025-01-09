В Дании озабочены "посягательствами" Трампа на Гренландию – CNN

Когда республиканец Дональд Трамп во время своего первого президентского срока размышлял о покупке Гренландии у Дании, датский премьер-министр назвал эту идею абсурдной и резко отверг ее. Теперь датские чиновники предупреждены союзниками и советниками избранного главы США о серьезности его намерений.

Видео дня

Об этом CNN рассказали несколько чиновников из Дании. Заявляется, что официальный Копенгаген теперь взвешивает, как отреагировать, не вызвав серьезного разрыва с Вашингтоном.

Один из собеседников журналистов сказал, что "экосистема, поддерживающая эту идею, сейчас совершенно иная", чем в 2019 году, когда Трамп впервые озвучивал свои претензии на Гренландию.

"Это кажется гораздо более серьезным", – добавил другой высокопоставленный датский чиновник.

Напомним: недавно новый президент США сказал: мол, "Гренландия нужна нам в целях национальной безопасности".

Также он предупредил, что Дания может столкнуться с высокими пошлинами, если не откажется от контроля над Гренландией, и отказался исключить возможность военных действий с целью захвата острова силой.

Комментируя слова Трампа, уходящий госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что "идея, высказанная по поводу Гренландии, очевидно, не очень хорошая". Но, что важнее, "очевидно, этого не произойдет" – поэтому не стоит тратить много времени на разговоры об этом.

Во вторник, 7 января, премьер-министр Гренландии Муте Эгеде дал понять, что не желает участвовать в политических баталиях между США и Данией.

"Гренландия принадлежит народу Гренландии. Наше будущее и борьба за независимость – это наше дело", – сказал он.

Напомним, что Гренландия является административной автономной единицей, входящей в состав Датского королевства.

Как писал OBOZ.UA, политолог-американист, кандидат исторических наук Александра Филиппенко отметила, что последние геополитические "претензии" Дональда Трампа не стали неожиданностью для специалистов. Присоединение Гренландии и Канады к США с точки зрения Трампа имеют смысл и соответствуют его предвыборному лозунгу "Сделать Америку сильной".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!