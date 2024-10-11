В Черном море произошло землетрясение, толчки почувствовали в Болгарии

В пятницу, 11 октября, в Черном море произошло землетрясение магнитудой 5,2, толчки которого почувствовали даже в Болгарии. Информации о погибших или пострадавших в результате землетрясения пока нет.

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Об этом сообщает новостное агентство Novinite. Согласно информации Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземный толчок произошел в 10:16 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в Черном море, примерно в 150 километрах от побережья Турции в округе Бартин, на глубине 10 километров. Болгарская академия наук (БАН) оценила силу землетрясения в 5 баллов по шкале Рихтера.

Главный центр специального контроля Украины также подтвердил, что подземные толчки были зафиксированы в юго-западной части Черного моря.

Утром 4 октября в румынской Зоне Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки были зафиксированы в 6.19 по киевскому времени на глубине 104 км.

Напомним, что 16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по шкале Рихтера. Его почувствовали в соседних странах – Болгарии, Молдове и Украине, в частности, в Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным геологов, ежегодно на нашей планете происходит в среднем до 20 крупных землетрясений. Где самые опасные зоны в Украине – читайте в материале.

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