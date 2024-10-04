В Румынии недалеко от украинской границы произошло землетрясение: что известно и какая опасность для Одесщины

Утром в пятницу в румынской Зоне Вранча произошло умеренное землетрясение магнитудой 4,2. Подземные толчки были зафиксированы в 6.19 по киевскому времени на глубине 104 км.

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Об этом сообщает Национальный научно-исследовательский институт физики на Земле (INCDFP). Толчки также ощутили жители Одесской области, согласно сообщениям местных СМИ, хотя не уточняется, в каких именно населенных пунктах.

Информации о разрушении или повреждении нет. Отметим, что ближайшим к Зоне Вранча городом в Украине является Рени, расположенный примерно в 100 км.

Сейсмолог Александр Кендзера ранее отмечал, что землетрясение такой силы не способно повлечь за собой значительные разрушения, но может напугать людей. Однако угроза повторных мощных землетрясений в Украине остается реальной.

Он отметил, что из-за соседства с Зоной Вранча необходимо быть готовыми к возможным землетрясениям. В этом может помочь карта общего сейсмического районирования Украины, четко показывающая, что максимальная интенсивность землетрясений из Зоны Вранча на территории Украины может достигать 7 баллов.

"Аналогичные встряхивания могут проявляться на почвах третьей категории на юго-западе Одесской области", – рассказал Александр Кендзера.

Он подчеркнул, что для минимизации последствий землетрясений необходимо строить сейсмостойкие здания в опасных регионах, а при проектировании и строительстве обязательно учитывать документацию по сейсмическому районированию.

Напомним, что 16 сентября в Румынии произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла по школе Рихтера. Его почувствовали в соседних странах – Болгарии, Молдове и Украине, в частности, в Одессе.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным геологов, ежегодно на нашей планете происходит в среднем до 20 крупных землетрясений. Где самые опасные зоны в Украине – читайте в материале.

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