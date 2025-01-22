В Чехии уменьшается интерес к ситуации в Украине: что показали результаты опроса

В Чехии наблюдается снижение интереса к ситуации в Украине. Если в начале 2024 года 57% чехов активно следили за событиями в Украине, то в последнем квартале этот показатель снизился до 43%.

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Эти данные являются самым низким уровнем с начала войны. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного чешским Центром исследования общественного мнения (CVVM), сообщает "Радио Свобода".

По сравнению с рекордными 78% в весенний период 2022 года, когда 33% чехов "однозначно интересовались" ситуацией, а еще 45% – "скорее интересовались", нынешние показатели свидетельствуют об уменьшении внимания к войне.

Несмотря на понижение интереса, большинство чехов все еще считают ситуацию в Украине серьезной угрозой для международной безопасности.

В частности, 73% респондентов полагают, что война в Украине представляет угрозу мировому миру, 71% – европейской безопасности, а 61% – безопасности Чехии. В то же время только 36% одобряют действия чешской власти в вопросе поддержки Украины, тогда как 58% не согласны с уровнем этой поддержки. Значительная часть граждан полагает, что правительство Чехии оказывает Украине слишком много поддержки, в то время как 32% считают ее необходимой.

Исследование также показало, что большинство граждан Чехии поддерживают дипломатическое давление на Россию (73%) и частично поддерживают финансовую помощь Украине и предоставление военной техники (45%). Однако поддержка отправки чешских военных в Украину очень низкая — только 11% опрошенных выступают за такое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, 57% украинцев готовы терпеть войну сколько нужно. С начала полномасштабного вторжения 71-73% респондентов были согласны с таким утверждением. А количество тех, кому "трудно сказать", сколько времени они еще готовы терпеть, выросло с 12% до 18%.

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