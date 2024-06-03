В Чехии молния ударила в дерево, под которым прятались люди на детском празднике: десятки пострадавших. Фото

В Чехии в парке города Либерец, где проходил праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, от удара молнии пострадали 20 человек, в том числе 10 несовершеннолетних в возрасте от двух до 16 лет. Инцидент произошел 2 июня.

Люди прятались от дождя под дубом высотой около 20 метров. В это дерево и ударила молния, передает Novinky.cz.

Дуб остался целым, на посетителей не упало ни одной ветки. В основном у потерпевших медики диагностировали нарушения сердечного ритма, легкие ожоги и неврологические травмы, связанными с временным нарушением подвижности конечностей.

17 пострадавших, в том числе 10 детей, попали в больницу в Либерце, два человека госпитализированы в соседний город Яблонец-над-Нисоу, еще одного вертолетом доставили в больницу Праги. Нескольких потерпевших медикам пришлось реанимировать на месте инцидента.

Свидетели происшествия рассказали о громком звуке удара, после которого люди под деревом попадали на землю. Всего на мероприятии присутствовали несколько сотен граждан, хотя некоторые ушли из-за дождя.

"Это был ужасный удар", – сказал очевидец, заявив, что на месте ЧП началась паника.

Вскоре после этого мероприятие закончили и оперативно разобрали сцену, установленную в парке. "Можно сказать, что первый удар молнии положил конец празднованию", – сказал Лукаш Кайинек из отдела культуры Вроцлавской городской ратуши, организовавшей мероприятие ко Дню защиты детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле (Турция) 2 июня около 08:40 обрушилось трехэтажное здание, расположенное на пересечении улиц Беледие и Гечит в районе Кючукчекмедже. Под завалами оказались девять людей, восемь из них спасли, но один погиб.

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