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В Чехии молния ударила в дерево, под которым прятались люди на детском празднике: десятки пострадавших. Фото

Дарья Дурова
Мир
2 минуты
6,2 т.
В Чехии молния ударила в дуб, под которым находились взрослые и дети

В Чехии в парке города Либерец, где проходил праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, от удара молнии пострадали 20 человек, в том числе 10 несовершеннолетних в возрасте от двух до 16 лет. Инцидент произошел 2 июня.

Люди прятались от дождя под дубом высотой около 20 метров. В это дерево и ударила молния, передает Novinky.cz.

Два десятка людей пострадали из-за молнии

Дуб остался целым, на посетителей не упало ни одной ветки. В основном у потерпевших медики диагностировали нарушения сердечного ритма, легкие ожоги и неврологические травмы, связанными с временным нарушением подвижности конечностей.

17 пострадавших, в том числе 10 детей, попали в больницу в Либерце, два человека госпитализированы в соседний город Яблонец-над-Нисоу, еще одного вертолетом доставили в больницу Праги. Нескольких потерпевших медикам пришлось реанимировать на месте инцидента.

Спасатели на месте удара молнии
ЧП произошло в городском парке

Свидетели происшествия рассказали о громком звуке удара, после которого люди под деревом попадали на землю. Всего на мероприятии присутствовали несколько сотен граждан, хотя некоторые ушли из-за дождя. 

"Это был ужасный удар", – сказал очевидец, заявив, что на месте ЧП началась паника.

Вскоре после этого мероприятие закончили и оперативно разобрали сцену, установленную в парке. "Можно сказать, что первый удар молнии положил конец празднованию", – сказал Лукаш Кайинек из отдела культуры Вроцлавской городской ратуши, организовавшей мероприятие ко Дню защиты детей.

Экстренные службы оказали людям помощь на месте чрезвычайного происшествия
Машины экстренной службы
Город Либерец (Чехия) на карте

Как сообщал OBOZ.UA, в Стамбуле (Турция) 2 июня около 08:40 обрушилось трехэтажное здание, расположенное на пересечении улиц Беледие и Гечит в районе Кючукчекмедже. Под завалами оказались девять людей, восемь из них спасли, но один погиб.

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