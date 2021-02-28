В Чехии неизвестный готовил убийство премьера и его семьи

В январе 2021 года в Чехии неизвестный угрожал убийством премьер-министру страны Андрею Бабишу и его семье.

Об этом он сам сообщил в эфире CNN Prima News отметив, что его жена не знала об этом. Беспокоясь за ее жизнь, Бабиш отправил супругу в Дубаи.

"Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", – рассказал премьер-министр.

В свою очередь полиция Чешской Республики сообщила в своем Twitter, что личность человека, угрожавшего премьеру, установлена, против него открыто уголовное производство.

"В связи с угрозой премьер-министру мы можем подтвердить, что пражская полиция преследует конкретного человека. Следователи по уголовному делу обратились к прокурору с ходатайством о заключении под стражу. В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело", – сказано в сообщении.

Отметим, Андрей Бабиш – чешский предприниматель-миллиардер и политик-популист антиевропейского направления; словак по происхождению. Занимает пост премьер-министра Чехии с 6 декабря 2017 года. Владелец крупной сети агрохимических предприятий, двух ежедневных газет и радиостанции. Журнал "Forbes" в 2015 году считал Бабиша "самым богатым словаком" в мире.

Интересно, что в популярных СМИ Бабиша часто называют "чешским Трампом" или "чешским Берлускони".

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