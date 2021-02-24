Депардье во Франции предъявили обвинения в изнасиловании – СМИ

Прокуратура Франции предъявила 72-летнему актеру Жерару Депардье обвинения в изнасиловании 20-летней актрисы.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник в суде. Отмечается, что речь идет о деле от 2018 года.

Расследование прекращали в 2019 года из-за отсутствия доказательств, однако летом 2020 года его возобновили по жалобе актрисы.

Как писала ранее газета Le Parisien, Депардье как друг отца предложил девушке помощь в карьере. Он пригласил ее на репетицию в свой дом в Париже, где якобы надругался над актрисой 7 и 13 августа 2018 года. Сам актер обвинения отвергал.

Напомним, что Депардье в 2013 году получил российское гражданство. В 2019-м в РФ заморозили его счета в российских банках ВТБ, Газпромбанке и "КС Банке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году стало известно, что актер принял православие. Церемония прошла 4 сентября в Александро-Невском соборе Парижа.