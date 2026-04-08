Иран объявляет себя победителем. Вот и прекрасно. Пусть после всего, что он потерял, именно победителем себя и считает. Как побитый пацан в вонючей луже из мочи и крови орет, что он победил.

И, чем реагировать, лучше у них, сволочей, поучиться. Тому, в чем они действительно сильнее всего зажравшегося Запада. Внутреннему единству в решающий момент несмотря ни на что. Пока Цивилизация лишь трусливо саботирует, гавкая под руки - что Америке, что Украине. И так уступает, великая, не только средневековому Ирану, но и вообще первобытной КНДР.

Иранцев, кстати, не гнали в живой щит какие-то иранские ТЦК. Иранцы не засранцы.

Кто, между прочим, выглядел цивилизованнее и лучше:

1) "откройте *банный пролив, чокнутые ублюдки, а то будете гореть в аду"

(американский президент)

или же

2) "в этой ситуации произошёл шаг вперёд, она вышла из чувствительной стадии, так что теперь уважение и вежливость должны сменить риторику с лишними словами"

(иранский посол в Пакистане)?