В Чехии назвали причину крушения на железной дороге, в котором погибли две украинки: идет расследование

Смертельная железнодорожная катастрофа в чешском городе Пардубице в ночь на 6 июня, в результате которой погибли две гражданки Украины, произошла из-за того, что пассажирский экспресс RegioJet проехал на запрещающий сигнал светофора. Страшная авария выявила также системные недостатки отечественного железнодорожного транспорта Чехии.

Об этом пишет Hospodárske Noviny. Издание цитирует заявление министра транспорта Чехии Мартина Купки.

По словам министра, пока что выясняется, что было причиной пропущенного сигнала светофора – техническая ошибка или человеческий фактор.

"Согласно выводам проверки, был пропущен сигнал в положении, запрещающем проезд скоростного пассажирского поезда", – отметил министр.

По его словам, расследованием причин аварии занимается железнодорожная инспекция.

Издание отмечает, что авария парализовала железнодорожный коридор из Богемии в Моравию до такой степени, что практически прервала сообщение между двумя частями республики.

Купка добавил, что из-за этой катастрофы движение поездов до сих пор задерживается.

Как сообщал OBOZ.UA:

В чешском городе Пардубице ночной экспресс, направлявшийся в Кошице, столкнулся с товарным поездом, что привело к смерти четырех человек. Среди жертв – две украинки. Еще более 30 пассажиров получили травмы, в том числе дети.

Среди вагонов экспресса были прицепные вагоны в украинский город Чоп, которые располагались посреди поезда. От удара полностью разрушен первый вагон поезда.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!