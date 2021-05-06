В Чехии российских "Ночных волков" встретили портретами "Путина-киллера". Фото и видео протестов
Российский мотоклуб "Ночные волки", поддерживающий политику президента Владимира Путина, прибыл в чешскую столицу Прагу 5 мая, где их встретили протестом.
Как передает novinky.cz, сторонники и противники РФ встретились в среду утром перед Ольшанским кладбищем. Байкеры возложили цветы к Мемориалу красноармейцев, устроили минуту молчания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
За порядком во время мероприятия следили несколько десятков сотрудников полиции. В результате копы задержали одного человека, который отказался носить маску.
Участники акции протеста пришли к месту остановки "волков" с флагами НАТО и ЕС, а также памятником Путина со спущенными штанами на золотом унитазе. Также люди принесли портрет главы РФ с надписью о "Путине-киллере".
Во второй половине дня байкеры также остановились у бывшего памятника маршалу Коневу в Праге. Там их ожидали чешские мотоциклисты с транспарантом, гласящим, что никому нет дела до "путинских волков".
Отмечается, что "Ночные волки" ежегодно организуют поездки в Европу в Берлин, и европейские страны считают это провокацией, а некоторые – угрозой безопасности.
Чехи в этом году особенно не рады "Ночным волкам" в Праге. И на то есть причины pic.twitter.com/TS3DFj23aj— Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 5, 2021
Как ранее писал OBOZREVATEL:
вице-премьер-министр Чехии Ян Гамачек якобы планировал предложить Кремлю обменять информацию по делу о взрывах на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году на российскую вакцину "Спутник V" и согласие Москвы провести американо-российский саммит в Праге.
На этом складе хранилось оружие болгарского торговца Емельяна Гебрева, который якобы суммарно поставил Украине "три корабля боеприпасов".
В Bellingcat считают, что взрывы в Врбетице организовало ГРУ РФ, чтобы помешать Украине закупать оружие.