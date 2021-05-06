В Чехии российских "Ночных волков" встретили портретами "Путина-киллера". Фото и видео протестов

Российский мотоклуб "Ночные волки", поддерживающий политику президента Владимира Путина, прибыл в чешскую столицу Прагу 5 мая, где их встретили протестом.

Как передает novinky.cz, сторонники и противники РФ встретились в среду утром перед Ольшанским кладбищем. Байкеры возложили цветы к Мемориалу красноармейцев, устроили минуту молчания (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

За порядком во время мероприятия следили несколько десятков сотрудников полиции. В результате копы задержали одного человека, который отказался носить маску.

Участники акции протеста пришли к месту остановки "волков" с флагами НАТО и ЕС, а также памятником Путина со спущенными штанами на золотом унитазе. Также люди принесли портрет главы РФ с надписью о "Путине-киллере".

Во второй половине дня байкеры также остановились у бывшего памятника маршалу Коневу в Праге. Там их ожидали чешские мотоциклисты с транспарантом, гласящим, что никому нет дела до "путинских волков".

Отмечается, что "Ночные волки" ежегодно организуют поездки в Европу в Берлин, и европейские страны считают это провокацией, а некоторые – угрозой безопасности.

Чехи в этом году особенно не рады "Ночным волкам" в Праге. И на то есть причины pic.twitter.com/TS3DFj23aj — Радио Свобода (@SvobodaRadio) May 5, 2021

Как ранее писал OBOZREVATEL: