В столице Венгрии Будапеште в субботу, 8 февраля, состоялся митинг неонацистов. Крайне правые группы ежегодно собираются в Будапеште на так называемый "День чести".

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Они собираются, чтобы отметить неудавшуюся попытку нацистских и венгерских войск в 1945 году вырваться из Будайской крепости, чтобы избежать советской осады и достичь близлежащих немецких позиций. Об этом пишет "Радио Свобода" с ссылкой на AFP.

Тысячи людей приняли участие в ежегодном митинге связанном со Второй мировой войной. В то же время антифашистские активисты собрались неподалеку, чтобы выразить протест против роста крайне правых во всем мире.

Присутствовала и полиция, которая патрулировала улицы с помощью беспилотников, собак и спецназа.

Журналисты подсчитали, что в "мемориальном походе" из Будайской крепости в приняли участие около 4 тысяч человек, некоторые из них были в крайне правых знаках различия и даже в нацистской форме.

На фото, опубликованных в сети, видно, что на акции заметили и людей, одетых в форму российской оккупационной армии с нашивкой "Z". Как известно, буквы Z, V и O стали символами полномасштабного вторжения России в Украину. Оккупанты рисуют их на своей технике, носят шевроны с ними на одежде и головных уборах, а российские "патриоты", которые поддерживают войну против украинцев, наносят эту символику буквально на все, на что у них хватает фантазии.

Исследователь Хуньяди Булчу из аналитического центра Political Capital сказал AFP, что для крайне правых групп солдаты, пытавшиеся вырваться из осажденного Будапешта в 1945 году, "защищали Западную Европу от угрозы Красной Армии". Однако, поскольку попытка была осуществлена ​​"во имя нацистской Германии", ее нельзя "прославлять" каким-либо образом.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил руководство Европейского Союза в "уничтожении Европы". По его словам, европейская экономика "тонет", а виновной в этом Орбан считает Украину.

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