В британском Плимуте произошла перестрелка, есть погибшие. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В британском Плимуте произошла перестрелка, есть погибшие. Фото и видео

В британском городе Плимут 12 августа произошла стрельба. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.

Об этом в Twitter сообщила полиция графств Девон и Конуолл. ЧП случилось около 18:10 по местному времени на Биддик-драйв (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В результате перестрелки погибли пять человек.

Как уточняет Daily Mail, погибли пять человек, еще нескольких доставили в больницу.

Видео дня

Район был оцеплен, а дороги перекрыты. Сейчас правоохранители уже взяли ситуацию под контроль.

Отмечается, что стрельба возникла во время бытового конфликта.

Полиция уже взяла ситуация под контроль.

Министр внутренних дел Прити Пател заявил, что был шокирован происшествием.

Напомним, что ранее в Лондоне мужчина с муляжом взрывчатки открыл огонь по прохожим. Тогда были ранены пять человек, двое из которых впоследствии скончались.

Стрельба произошла в британском городе Плимут.
Стрельба произошла в британском городе Плимут.
Перестрелка произошла в Плимуте.
Происшествие случилось на на Биддик-драйв .

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину, а позднее в другом районе городе также был убит еще один человек.

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