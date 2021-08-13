В британском Плимуте произошла перестрелка, есть погибшие. Фото и видео
В британском городе Плимут 12 августа произошла стрельба. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.
Об этом в Twitter сообщила полиция графств Девон и Конуолл. ЧП случилось около 18:10 по местному времени на Биддик-драйв (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Как уточняет Daily Mail, погибли пять человек, еще нескольких доставили в больницу.
Район был оцеплен, а дороги перекрыты. Сейчас правоохранители уже взяли ситуацию под контроль.
Отмечается, что стрельба возникла во время бытового конфликта.
Министр внутренних дел Прити Пател заявил, что был шокирован происшествием.
Напомним, что ранее в Лондоне мужчина с муляжом взрывчатки открыл огонь по прохожим. Тогда были ранены пять человек, двое из которых впоследствии скончались.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину, а позднее в другом районе городе также был убит еще один человек.