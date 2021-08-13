В британском Плимуте произошла перестрелка, есть погибшие. Фото и видео

В британском городе Плимут 12 августа произошла стрельба. В результате происшествия погибли и получили ранения несколько человек.

Об этом в Twitter сообщила полиция графств Девон и Конуолл. ЧП случилось около 18:10 по местному времени на Биддик-драйв (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Как уточняет Daily Mail, погибли пять человек, еще нескольких доставили в больницу.

Видео дня

Район был оцеплен, а дороги перекрыты. Сейчас правоохранители уже взяли ситуацию под контроль.

Отмечается, что стрельба возникла во время бытового конфликта.

Министр внутренних дел Прити Пател заявил, что был шокирован происшествием.

Напомним, что ранее в Лондоне мужчина с муляжом взрывчатки открыл огонь по прохожим. Тогда были ранены пять человек, двое из которых впоследствии скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа в Нью-Йорке неизвестный застрелил мужчину, а позднее в другом районе городе также был убит еще один человек.