В США за ночь произошли несколько стрельб: есть погибшие, много раненых

В ночь на воскресенье, 1 августа, в Нью-Йорке (США) неизвестный из автомобиля нанес смертельное ранение мужчине. Происшествие случилось в округе Бруклин. Кроме того, в Бронксе убили 28-летнего мужчину.

Ему шесть раз выстрелили в спину, сообщает "Укринформ". Еще один 32-летний мужчина умер после того, как двое неизвестных выстрелили в него возле кафе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Еще одна банда расстреляла десять человек посреди улицы в Нью-Йорке. Происшествие случилось в районе Куинс. Правоохранители сообщили, что два вооруженных мужчины пешком подошли к группе людей. Затем они несколько раз открыли огонь по компании, сели на скутеры, припаркованные рядом, и скрылись в неизвестном направлении, передает NBS News.

Видео дня

По состоянию на утро понедельника ни один подозреваемый в нападении не был задержан. По словам полицейских, трое жертв были известными членами банды Trinitarios. Предполагается, что они и были целью стрельбы. Остальные пострадавшие – случайные прохожие.

На видео, опубликованном полицейским управлением, видно, как двое мужчин в черных толстовках вышли из-за угла на тротуаре, затем вытащили пистолеты, протянули руки и открыли огонь. Затем двое мужчин на скутерах едут по тротуару позади первых двух мужчин.

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