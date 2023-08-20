В Британской Колумбии введено чрезвычайное положение: Канада продолжает бороться с лесными пожарами

В провинции Британская Колумбия в Канаде было объявлено чрезвычайное положение в связи с быстро распространяющимися лесными пожарами. Тысячи жителей были вынуждены покинуть города к востоку от Ванкувера в рамках масштабной эвакуации.

Видео дня

Об этом сообщает издание Reuters. Власти отмечают, что данная ситуация считается самой тяжелой в истории провинции в плане лесных пожаров.

Распространение лесных пожаров в Британской Колумбии в Канаде столь стремительно, что власти провинции были вынуждены объявить чрезвычайное положение. На некоторых участках ключевого транзитного маршрута между Тихоокеанским побережьем и остальной западной Канадой пришлось ввести частичные ограничения на проезд.

В течение последних 36 часов в западной провинции Британская Колумбия продолжались интенсивные ветры. Эти условия способствовали усилению существующих лесных пожаров и возникновению новых очагов.

Поскольку условия продолжали быстро ухудшаться, премьер-министр Даниэль Эби объявил чрезвычайное положение по всей провинции.

"Это исторический сезон лесных пожаров для Британской Колумбии", – сказал он.

В пятницу пожары разгорелись настолько быстро, что количество людей, получивших приказ об эвакуации, возросло с 4500 до 15 000 в час, тогда как еще 20 000 находились в состоянии предупреждения об эвакуации. Сейчас на эту провинцию приходится более трети из 1062 активных пожаров в Канаде.

Из-за пожаров во внутренних районах Британской Колумбии примерно 5000 потребителей остались без электричества.

Напомним, что в Канаде в связи с масштабными лесными пожарами приостановили работу международного аэропорта города Келоуна. В этом районе закрыли воздушное пространство, чтобы авиация смогла смогла потушить огонь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!