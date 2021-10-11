В Британии заподозрили Россию в краже формулы вакцины от COVID-19 – СМИ

Россия якобы украла у Британии формулу вакцины против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca. Ее в стране использовали, чтобы создать собственный препарат для прививок "Спутник V".

Об этом заявили британские службы безопасности, ссылаясь на доказательства, пишет The Sun. По утверждению разведчиков, один из шпионов российского президента Владимира Путина позаимствовал у фармацевтической фирмы "жизненно важные данные".

Подчеркивается, что иностранный агент лично украл такую информацию, в том числе и относительно вакцины против COVID-19. Британская разведка выразила уверенность, что препарат "Спутник V" был скопирован с AstraZeneca.

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Издание добавляет, что и в прошлом году разведчики "указывали пальцем на шпионов Путина". Тогда они говорили, мол, "более чем на 95% уверены" в том, что именно российские хакеры, которых спонсирует само государство, атаковали с этой целью британские, американские и канадские организации, разрабатывающие вакцину против коронавируса.

Комментируя ситуацию, член британского парламента и эксперт по делам РФ Боб Сили призвал серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу.

"Будь то кража формулы Astra-Zeneca или шантаж нас из-за энергии со стороны этих авторитарных и тоталитарных режимов, нам нужно поумнеть в их отношении", – заявил он.

При этом на Даунинг-стрит (улица, где располагается резиденция премьер-министра Британии, МИД и ряд других госучреждений страны. – Ред.) от комментариев по этому поводу отказалась.

Sputnik V ("Спутник V"), известный также как Гам-КОВИД-Вак – препарат для прививок против COVID-19, разработанный российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Это вирусная векторная вакцина на основе аденовируса человека. Она двухкомпонентная, вводится внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели.

В сентябре 2021-го Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" против коронавируса. Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.

Заведующий отделом общей и молекулярной патофизиологии Института физиологии имени Богомольца НАНУ, доктор медицинских наук Виктор Досенко выразил убеждение, что "Спутник V" нельзя назвать вакциной в медицинском смысле слова.

"Вакцины, созданные в РФ, не относятся к медицинским препаратам. Они распространялись как пропагандистский политический продукт", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители России начали массово отказываться от вакцинации против COVID-19 препаратом "ЭпиВакКорона" производства РФ. По словам многих, она не дает никакой защиты, после прививок люди заражаются, тяжело болеют и даже умирают.