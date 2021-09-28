В России поднялась волна недовольства вакциной 'ЭпиВак': люди болеют и умирают

Жители России начали массово отказываться от вакцинации против коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона" производства РФ. По словам многих, она не дает никакой защиты, после прививок люди заражаются, тяжело болеют и даже умирают.

На сегодня этой вакциной успели иммунизировать около одного миллиона россиян. О том, почему препарат от новосибирского научного центра "Вектор" попал под волну критики, говорится в расследовании издания The Insider.

По официальным данным, сейчас в РФ наблюдается новая волна заболеваемости COVID-19. Ежедневно там регистрируют свыше 20 тысяч заражений и высокие показатели летальности – 852 человека умерли за последние сутки, что стало рекордом для страны.

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В то же время журналисты подчеркивают, что тысячи граждан получают прививки против вируса "пустышкой" – "препаратом "ЕпиВакКорона" вместо вакцин с хорошо доказанной эффективностью".

"Ее эффективность крайне сомнительна, а ее разработчиков упрекают в фальсификации данных. Она до сих пор не изъята из оборота. По данным Роспотребнадзора, к началу августа этим препаратом в России привились более 1 млн человек. Многие из них после вакцинации успели заболеть, а некоторые даже умереть от COVID-19", – говорится в материале.

Расследователи добавили, что нашли немало случаев, когда вакцинированные этим препаратом россияне погибли от коронавируса.

"Второго июля не стало моей мамы. Ей было 60 лет. Она собиралась поехать в гости к своей маме и решила привиться, записалась на "Спутник", но на месте оказалось, что его нет, и ей сделали "ЭпиВак". Вскоре она заболела COVID-19, прививка не помогла, болезнь протекала очень тяжело, хотя у моей мамы не было никаких хронических заболеваний", – рассказала изданию жительница Иркутска Надежда Ерофеева.

По ее словам, в течение десяти дней мать болела дома, а последующие три недели провела в реанимации. Причиной смерти, подчеркнула дочь умершей, стала именно острая респираторная недостаточность, "а не какое-то сопутствующее осложнение".

Женщина выразила возмущение тем, что ни разработчик, ни медики не рассказывают людям о неэффективности вакцины. Она добавила, мол, не хочет скандалить, а просто донести соотечественникам, что они не должны молчать о таких случаях.

"Если бы мы получали всю информацию заранее, до того, как мама решилась на вакцинацию, может, ее решение было бы другим. Моя 82-летняя бабушка с целым чемоданом серьезной хроники перенесла эту болезнь легче, чем моя мама с "ЭпиВак". Кто теперь за это ответит?" – поинтересовалась россиянка.

Журналисты в материале описали еще несколько подобных случаев. Люди говорили, что их родственники или знакомые заражались COVID-19 и умирали из-за его тяжелых последствий уже спустя месяц после прививки "ЭпиВакКорона". Россияне называют вакцинацию этим препаратом в стране просто "аферой".

"ЭпиВакКорону" разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. Препарат преподносится как пептидная вакцина, которая состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. Отмечается, что с их помощью иммунная система "обучается узнавать и ликвидировать вирус". Интервал между двумя инъекциями препарата составляет три недели.

Несмотря на критику вакцины от независимых экспертов, ее рекламировал лично глава РФ Владимир Путин (в росСМИ пишут, что сам он вакцинировался "Спутником V"). А разработчики препарата продолжают продвигать его как "особо рекомендуемый для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем". Хотя именно в этих группах смертность от COVID-19 особенно высока.

В России сайт сомневающихся в эффективности новосибирской вакцины и их Telegram-канал координирует новосибирский предприниматель Андрей Криницкий. Он был добровольцем на испытаниях "ЭпиВакКороны", но, как и многие его товарищи, пришел к выводу, что вакцина, в отличие от "Спутника V", неэффективна. Об истории создания и задачах инициативной группы Криницкий рассказал в опубликованной на сайте "Новая Сибирь" статье "Неработающая вакцина опаснее, чем ее отсутствие":

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа российские СМИ писали о смерти на Кубани целой семьи после вакцинации "ЭпиВакКорона". Четверо родственников сделали прививки в один день, позже супруги и бабушка умерли, а дедушка оказался в критическом состоянии в больнице.